В России 20% заболевших коронавирусом заразились внутри страны

В Роспотребнадзоре рассказали, что на сегодняшний день 80% заболевших коронавирусом — это люди, прибывшие в Россию из других стран, где ранее были выявлены случаи COVID-19. А оставшиеся 20% — это те, кто оказался в контакте с этими людьми.

Известно, что сейчас 20% заболевших COVID-19 россиян заразились не выезжая из страны. Ожидается, что количество заразившихся будет увеличиваться еще на протяжении минимум двух недель, так как на днях в Россию вернулись наши граждане, находившиеся в поездках в других странах.

Так как инкубационный период коронавируса составляет две недели, то не исключено, что у многих из недавно вернувшихся в течение 14 дней появятся первые симптомы заболевания.

Напомним, что первые признаки болезни чаще всего появляются на пятые сутки после заражения. Из самых распространенных симптомов — кашель, боль и дискомфорт в груди, повышение температуры. Как правило, симптомы появляются постепенно.

На момент написания этого материала в России проведен 197 251 тест на коронавирус. Подтверждено 1036 случаев заражения, 45 человек выздоровело, трое умерли.

С каждым днем информации о распространении и течении заболевания становится все больше. Например, сегодня, 27 марта, Минздрав обновил временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19.

Четвертая редакция документа содержит как наработки российских ученых, так и опыт зарубежных коллег. В новом документе ученые рассказали о новых методах диагностики коронавируса, а также о схеме лечения пациентов с положительным тестом на наличие вируса.

Сейчас медики выделяют несколько препаратов, которые рекомендовано использовать в комбинации. Это лопинавир + ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, препараты интерферонов. Однако основным методом лечения некритических случаев заболевания является постельный режим, обильное питье, снижение высокой температуры и регулярное проветривание помещения.