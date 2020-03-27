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2013125

Кинокритика Долина уличили в легкомысленном поведении в период пандемии

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Блогер Илиас Меркури продолжает критиковать представителей российской оппозиции, которые неустанно пугают россиян невероятными масштабами распространения коронавируса в России, но сами при этом не спешат соблюдать режим самоизоляции.

В новом ролике Меркури речь идет о кинокритике Антоне Долине. В начале марта он путешествовал по Европе. А когда Долин вернулся в Москву, то почему-то не захотел соблюдать режим самоизоляции. Вместо этого Антон посещал различные светские мероприятия.

Стоит заметить, что в то же время Антон Долин является одним из подписантов петиции, которая призывает российские власти усилить меры по борьбе с распространением коронавируса.

В Москве с 28 марта по 5 апреля будут закрыты все рестораны, бары, прочие развлекательные заведения, парки, салоны красоты и все магазины, кроме продуктовых. Решение ограничить функционирование организаций с массовым посещением людей связано с необходимостью не допустить распространения коронавируса COVID-19.

По информации оперативного штаба, за последние сутки в стране зафиксировано 182 новых случая заражения коронавирусом. Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 840 случаев коронавируса в 56 регионах.

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