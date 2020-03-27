ЕГЭ, проблемы с интернетом и вечные каникулы: учительница о карантине

С 23 марта закрылись все общеобразовательные школы Москвы и Московской области из-за пандемии коронавируса, которая добралась и до России. Также школы, университеты, спортивные секции и кружки по всей России переходят на дистанционный режим.

«Ридус» выяснил, удается ли сохранять учебный процесс в режиме онлайн и довольны ли учителя такими неожиданными изменениями.

До 12 апреля включительно в школах будут объявлены весенние каникулы, однако это не значит, что почти месяц дети будут отдыхать. Как и положено, в это время пройдут весенние каникулы, которые продлятся одну неделю, после чего учебный процесс будет восстановлен.

Во время недели каникул учителя смогут адаптироваться и подготовиться к новому формату обучения — дистанционному.



«Ридус» пообщался с учителем начальных классов МБОУ СОШ № 1 г. Данкова Липецкой области Юлией Понятовской и выяснил, с какими задачами педагогам пришлось столкнуться при переходе на дистанционное обучение.

Школы закрылись в Липецкой области с 11 марта, и мы сразу перешли на дистанционное обучение. Первая трудность, с которой столкнулись учителя, — это выбор инструментов, с помощью которых было бы удобно организовать удаленное взаимодействие с детьми, а в начальной школе еще и с родителями. Проблема заключалась в том, что инструментов сегодня для этого много, но все они различаются по своему функционалу и возможностям. Чтобы определить, что подходит лучше всего, учитывая и возможности учеников, включая техническое обеспечение, требуется время. Несмотря на это, работа в условиях дистанционного обучения у нас идет без сбоев, мои ученики обучаются дома, а я стараюсь организовать им поддержку, обеспечивая своевременную обратную связь, — пояснила учительница.

Дети рады, родители в панике

Так как дистанционное обучение для многих является новшеством, многие родители беспокоятся о качестве такого обучения. В начальных классах еще возникла проблема, с кем оставить дома детей.

Но когда весь алгоритм дистанционной работы был выстроен, стали понятны условия взаимодействия, в том числе и благодаря четкому расписанию, поэтому очень быстро все успокоились.

Все учителя обсудили с родителями меры безопасности в период каникул: не находиться в местах скопления людей, проводить время на воздухе, стараясь держаться на расстоянии от других, чаще мыть руки, пить теплую воду, читать интересные книги, чтобы сохранять отличное настроение. Сейчас обучение проходит в спокойном режиме, — говорит Понятовская.

ЕГЭ пугает не меньше COVID-19

Досрочная сдача ЕГЭ, которая была запланирована на период с 20 марта по 13 апреля, отменена. Сегодня, 27 марта, стало известно, что ЕГЭ переносят с конца мая на начало июня. Первый экзамен состоится 8 июня. Выпускники школы переживают не только из-за порядка проведения экзаменов, но и за процесс подготовки к ним.

Конечно, во многом на результат ЕГЭ влияет самоподготовка ученика, но для получения высоких баллов необходимы в том числе дополнительные курсы, репетиторы и базовые занятия в школах, которые также направлены над подготовку к выпускным экзаменам.

Неизвестность всегда настораживает, поэтому беспокойство может быть у всех, особенно у выпускников. Но волноваться все же не стоит. Для подготовки к контрольным и проверочным работам, а также к ЕГЭ есть масса возможностей. Например, для работы с картами по истории и географии можно использовать бесплатное онлайн-приложение „Атлас+“ корпорации „Российский учебник“, где есть много интерактивных заданий, — рассказала учительница.

Сидим дома

Другими словами, школы смогли быстро адаптироваться к дистанционному обучению, но за качество получения такого образования должны отвечать не только педагоги, но и родители.

Так как сейчас многие перешли на удаленную работу из дома, это позволит лучше контролировать своих детей во время учебного процесса. Учителя просят обеспечить детям доступ в интернет, полноценное рабочее место и возможность учиться.

К сожалению, из-за большой нагрузки Сеть последнее время часто дает сбои, что мешает учебному процессу. Поэтому многие сайты, например YouTube, снижают качество видео, чтобы разгрузить сервис.



Также, несмотря на образовательный процесс, не стоит забывать о здоровье детей. Так как дома у ребенка активность сильно ограничена, а энергии нужно куда-то деваться, родители могут вместе с детьми делать зарядку и легкую физкультуру.

Если вы живете в частном доме и не контактируете с другими людьми, то нет ничего страшного в том, чтобы ребенок гулял на улице в собственном дворе. Жителям крупных городов пока стоит воздержаться от прогулок на детских площадках, поэтому не забывайте часто проветривать комнату ребенка, так как духота — главный друг микробов и вирусов.

