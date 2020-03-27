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Twitter удалил фейки о введении в Москве комендантского часа

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Сеть микроблогов Twitter удалила посты с недостоверной информацией о якобы существующем приказе министра обороны РФ Сергея Шойгу о введении в Москве комендантского часа. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Таким образом, американская компания выполнила требования Генеральной прокуратуры РФ.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился создать специальную рабочую группу. Она будет выявлять в Сети фейковую информацию о распространении коронавируса COVID-19 в России.

Депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» в свою очередь предложили ужесточить наказание за заведомую ложь о вирусе. Для обычных граждан они планируют ввести штраф в размере от 50 до 500 тысяч рублей, на должностных лиц предлагается наложить штрафы от 500 тысяч до миллиона, а на юридических лиц — от одного до двух с половиной миллионов рублей.

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