Союз журналистов просит снабдить работников СМИ медицинскими масками

Союз журналистов России обратился к Роспотребнадзору и другим уполномоченным органам с просьбой дать возможность работникам СМИ получать в период распространения коронавируса индивидуальные средства защиты в приоритетном порядке.

По данным организации, средств защиты, включая медицинские маски, для журналистов, работающих в «поле», катастрофически не хватает.

Очевидно, что по роду деятельности долг врачей — оказывать медицинскую помощь, а журналистов — информировать. Такова суть профессий. При этом и тем и другим объективно приходится контактировать с большим количеством людей, в том числе и с носителями заболевания. Если журналист не применяет индивидуальные средства защиты, он рискует не только своим здоровьем, но и в любой момент уже сам может стать источником опасности для других людей, — указано в обращении.

В Москве с 28 марта по 5 апреля будут закрыты все рестораны, бары, прочие развлекательные заведения, парки, салоны красоты и все магазины, кроме продуктовых. Решение ограничить функционирование организаций с массовым посещением людей связано с необходимостью не допустить распространения коронавируса COVID-19.

По информации оперативного штаба, за последние сутки в стране зафиксировано 182 новых случая заражения коронавирусом. Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 840 случаев коронавируса в 56 регионах.