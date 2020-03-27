Перелетные птицы спутали март с апрелем и уже вернулись в Москву

Скворцы, жаворонки и зяблики, которые обычно возвращаются в столицу в начале апреля, этой весной появились в московских скверах и парках уже в середине марта. Многие птицы из-за аномально теплой зимы решились на более ранние перелеты к северу, отметили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«Из-за аномально теплой весны многие перелетные птицы уже вернулись на природные территории, а другие на подходе, точнее, на „подлете“. Первыми специалисты ГПБУ „Мосприрода“ комплекса городского хозяйства заметили зябликов, скворцов и жаворонков», — заявила пресс-служба департамента.

Заметили весной в Москве и дроздов, чаек, уток-огарей и гоголей. Вскоре должны появиться чибисы, кукушки, журавли, трясогузки. С учетом того, что в этом сезоне все сроки из-за раннего потепления сдвинулись, уже в апреле, а не в мае, как обычно, могут вернуться стрижи, перепела и иволги.

Ученые отметили, что из 85 видов перелетных птиц, обитающих в Москве, 42 занесены в столичную Красную книгу. При этом переживать, что птицы пострадают из-за слишком раннего перелета, не стоит. Снега уже нет, кормов достаточно, пернатые могут раньше начать гнездование, следовательно, кто-то, возможно, успеет сделать за теплый сезон две кладки яиц. Было бы неплохо, если люди помогут и подготовят гостям с юга жилье — искусственные гнездовья.



Тем временем аномальная теплая погода немного беспокоит. Не ждет ли нас повторение «адского лета» 2010 года? «Ридус» спросил об этом у ведущих синоптиков страны.