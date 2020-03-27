В России приостановят работу гостиниц и общепита

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил временно приостановить работу гостиниц, санаториев и детских лагерей, всех объектов массового отдыха и организаций общественного питания. Сроки для запретов определены разные. Органы федеральной власти на местах должны рекомендовать гражданам воздержаться от поездок, в том числе туристических. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Согласно поручения премьера, с 28 марта до 1 июня 2020 года необходимо временно приостановить «бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия».

Исключение делается только для тех, кто находится в служебных командировках или поездках. Если в указанных местах сейчас кто-то проживает, необходимо «обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления». При этом питание должно быть организовано «непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора».

Также премьер-министр России поручил с 28 марта до 1 июня 2020 года временно остановить деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.

С 28 марта до 5 апреля 2020 года прекращается деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли, отмечается в поручении.

Тем временем Русская православная Церковь решительно отказалась прекращать службы и закрывать свои двери перед людьми с крепким здоровьем.