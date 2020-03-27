Бразильская «Маракана» станет госпиталем для больных COVID-19

Угроза распространения коронавируса вынудила правительство Бразилии задуматься о переоборудовании знаменитого футбольного стадиона «Маракана» во временный госпиталь для больных для зараженных коронавирусом нового типа. Пока неизвестно, какова будет вместительность медицинского учреждения, но на арене во время чемпионата мира 2014 года помещалось около 74 тысяч болельщиков.

Как пишет агентство Reuters, власти еще не определились, расставлять ли койки прямо на футбольном поле или разместить их в других местах огромного комплекса.

«Маракану» открыли к чемпионату мира по футболу 1950 года. Когда-то она считалась самым крупным стадионом планеты. Позднее арену несколько раз реконструировали. В последний раз это было сделано к мундиалю-2014. Перед Олимпиадой в Бразилии сооружение привели в порядок, но количество мест не изменилось. Здесь прошли церемонии открытия и закрытия Игр в 2016 году.

После Олимпиады «Маракана» пришла в запустение. Владельцы стадиона не поладили с властями Рио-де-Жанейро, и на арене даже отключили электричество и воду, оборудование растащили мародеры.

Сейчас на «Маракане» около 60 заведений общественного питания, 296 туалетов, 17 лифтов, 12 эскалаторов. Футбольное поле и трибуны освещаются при помощи 396 прожекторов. По периметру установлены 360 видеокамер. Изображение показывают на четырех электронных экранах размером 100 квадратных метров каждый. Поблизости находится крытый спортивный зал для проведения соревнований по теннису, боксу, а также концертов и фестивалей.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Бразилии приближается к трем тысячам. Болезнь уже унесла жизни 78 пациентов.

Тем временем ВОЗ сообщила, что от COVID-19 в мире умерли более 20 тысяч человек.