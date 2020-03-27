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Жириновскому не понравились рукопожатия на награждении Лаврова

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© Twitter

© Twitter

Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому не понравилось, что во время церемонии награждения министра иностранных дел России Сергея Лаврова участники жали друг другу руки. Членам правительства следует подавать хороший пример гражданам. Особенно во время пандемии коронавируса, считает политик.

«Хороший повод, у него юбилей. Но зачем при этом жать руки? Чиновники такого высокого уровня должны подавать пример гражданам. Ведь руки — это главный канал передачи заразы», — написал Жириновский в Telegram.

Лидер ЛДПР отметил, что зарубежные руководители «давно отказываются от рукопожатий», а сам он в Госдуме борется «против этого уже сколько лет». Тем временем высшие должностные лица России на виду у всей страны «продолжают жать друг другу руки».

Правда, признал Жириновский, это — проблема не чисто российская. К примеру, кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джо Байден чихал при всех и даже рукой рот не прикрыл. «Это тоже показывает уровень культуры», — подчеркнул Жириновский.

«Мы в ЛДПР с большим вниманием относимся к вопросам эпидемиологического взаимоуважения. Каждый может чихнуть или закашляться — это естественно — но любой взрослый человек должен понимать, что это нужно делать хотя бы в платок, полностью закрывая рот, а лучше вообще выходить из помещения, где есть другие люди», — подытожил Владимир Вольфович.

В числе других рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) есть и упоминание близких контактов с другими людьми. Их следует избегать, сохраняя определенную дистанцию. Коронавирус, как полагают ученые, может распространяться воздушно-капельным путем на расстояние около 1,5−2 метров. И уж тем более — при рукопожатии.

Кроме того, следует часто мыть руки с мылом, дезинфицировать вещи повседневного обихода, пользоваться индивидуальными предметами личной гигиены, стараться не трогать глаза, рот, нос и слизистые оболочки грязными руками и на улице.

По последним данным ВОЗ, от коронавируса в мире уже умерли более 20 тысяч человек.

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