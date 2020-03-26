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Шесть человек погибли при пожаре в бараке в Екатеринбурге

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© МЧС РФ

© МЧС РФ

Крупный пожар произошел вечером 26 марта в Пионерском поселке — жилом районе Екатеринбурга. Спасатели сообщили о шестерых погибших. Еще один человек пострадал.

По данным МЧС, загорелся деревянный дом барачного типа на улице Омской. До приезда спасателей из здания самостоятельно выбрались десять жильцов.

Огонь распространился на крышу двухэтажного здания. Площадь пожара составила около 150 квадратных метров. Пламя уже удалось локализовать.

На месте пожара обнаружено шесть мертвых тел. Один человек пострадал, заявили в пресс-службе областного управления МЧС.

Как пишет портал E1.ru, местные жители уверены, что деревянное здание кто-то поджег. Сначала прозвучали какие-то хлопки, потом уже появилось пламя. Несколько хлопков было слышно и потом — во время пожара.

Оказалось, что внутри барака находилось несколько газовых баллонов. Один из них вынесли из пламени. Пострадала в результате пожара одна женщина. Она находится в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно о взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске. Там также есть погибшие.

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