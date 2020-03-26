Как научить ребенка лучше усваивать новую информацию

Команда исследователей из Университета Йорка обнаружила, что время перед сном можно использовать для обучения детей, которым трудно дается запоминание новой информации.

В ходе нового исследования ученые хотели лучше понять процесс, с помощью которого дети узнают новые слова. Легче ли детям усваивать новые слова утром, днем или ночью?

Чтобы выяснить это, они заручились поддержкой 59 детей в возрасте от 8 до 12 лет, которые приняли участие в эксперименте. Предыдущие исследования показали: если человек не задумывается, когда его спрашивают о новом слове, а сразу дает ответ, это показывает высокий уровень знаний. Значит, слово усвоено до такой степени, что мозг задействует области, отвечающие за обработку памяти. Это особенно актуально, когда дети учат иностранный язык.

Эксперимент включал в себя обучение каждого ребенка новому слову утром или перед отходом ко сну. На следующее утро каждому ребенку было представлено задание по заполнению слов, например B___A (banana), и его просили вписать новое слово, которое он узнал.

Тесты были рассчитаны на то, чтобы увидеть, сколько времени детям потребовалось на правильную расстановку букв.

Исследование показало, что дети с плохими словарными навыками, как правило, лучше справляются с экспериментальным тестом, когда они изучают новое слово перед сном, а не утром. Дети, которые до эксперимента неплохо справлялись с такими заданиями, не изменили свои показатели, если учили слово утром или вечером, — заключили авторы работы.

Ученые считают, что, если у вашего ребенка есть проблемы с запоминанием новой информации, будь то математические правила, стихи или иностранные слова, стоит попробовать учить их перед сном, а наутро после пробуждения сразу же повторять для лучшего эффекта.