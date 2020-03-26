Как выйти в магазин за гречкой и не заразиться коронавирусом

Распространение в России коронавируса (COVID-19) приобретает угрожающие масштабы. В стране объявлена всеобщая самоизоляция. C 28 марта по 5 апреля в Москве будут закрыты все рестораны, бары, прочие развлекательные заведения, парки, салоны красоты и все магазины, кроме продуктовых. В других регионах страны власти тоже усиливают меры по борьбе с эпидемией. Гражданам рекомендуют оставаться дома, а также сократить до минимума общение с другими людьми. Строки поэта Иосифа Бродского «не выходи из комнаты, не совершай ошибку» актуальны сейчас как никогда.

Стены родного дома — защита, безусловно, надежная. Однако полностью изолироваться от окружающего мира вряд ли удастся. Время от времени нужно выходить в магазин, чтобы купить продукты питания, или в аптеку. Как можно максимально снизить риск заражения коронавирусом, если вы оказались за пределами своей уютной квартиры? «Ридус» подготовил перечень простых правил, которые помогут сохранить здоровье в период пандемии.

Ни шагу без маски!

В первую очередь не стоит выходить из дома без защитной хирургической маски. Помните, что маску необходимо менять каждые два часа, надевать и снимать, следуя четко инструкции. Например, алгоритм снятия маски выглядит следующим образом: пришел домой, тщательно помыл руки с мылом, обработал их специальным спиртосодержащим антисептиком, снял маску, выбросил ее в мусорное ведро с крышкой, снова тщательно вымыл руки и обработал их антисептиком. Перед тем как надеть маску, также следует помыть руки и обработать их антисептиком.

«Неправильное ношение маски может навредить больше, чем помочь. Я помню, что когда была пандемия свиного гриппа в 2009 году, часто приходилось видеть кассиров в магазине, сидевших в промокших масках. Сейчас культура возросла, такого я не наблюдаю. Недавно в аэропорту лично видел, как сотрудникам чуть ли не каждый час раздают новые маски», — заявил заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного университета (ДВФУ) Михаил Щелканов на заседании ученого совета ДВФУ.



Еще одно достоинство маски — она не позволяет трогать лицо грязными руками, на которых может находиться инфекция. Кроме того, вместе с маской врачи советуют носить очки (хотя бы солнцезащитные), чтобы защитить слизистую глаз от попадания вируса.

Часто можно услышать, что защитные маски — вещь бесполезная, но это не так. Да, маски первого класса вряд ли являются непреодолимым препятствием для вируса. Однако существует несколько типов масок. В частности, медицинские маски второго класса защиты FFP2 задерживают около 95% мелкодисперсных аэрозолей, а маски-респираторы класса защиты FFP3 фильтруют уже 99% мелкодисперсных аэрозолей.

Более подробно о медицинских масках и их типах читайте в нашем материале.

Сделайте запас антисептиков и одноразовых перчаток

Заразиться коронавирусом можно через прямой контакт с различными поверхностями. COVID-19 долго живет на ручках входных дверей, кнопках лифта, поручнях общественного транспорта и прочих предметах общего пользования. Таким образом, одноразовые перчатки и антисептики для обработки рук — не менее важные инструменты защиты, чем маски.

Выходите из дома только в перчатках, а еще регулярно мойте тщательно руки с мылом и обрабатывайте их антисептиком. Концентрация спирта в таком антисептике должна составлять минимум 60%. Лучше использовать гель-антисептик.

Кстати, вирус прекрасно держится на монетах и банкнотах. Так что при посещении магазина пользуйтесь безналичным расчетом. На дворе XXI век, и терминалы для оплаты банковской картой есть практически в каждом торговом заведении.

Не забывайте соблюдать дистанцию в очереди, если это позволяет помещение магазина. Рекомендуется находиться от других людей на расстоянии примерно двух метров.

Позаботьтесь об иммунитете

Хороший иммунитет — главный залог здоровья. Первое, что нужно сделать для укрепления иммунной системы, — ограничить потребление информации о распространении коронавируса, считает психолог-консультант Евгений Головинов.

По словам эксперта, когда человек перегружает себя всевозможными жуткими сведениями о коронавирусе, он начинает испытывать сильный стресс, в результате чего его иммунитет падает.

«Есть три стадии стресса. Первая — это стадия тревоги, вторая — стадия противостояния, третья — стадия истощения. Короткий стресс — обливание холодной водой, экстремальные виды спорта — является полезным, поскольку он активирует нервную систему. Потом начинается стадия противостояния, когда идет некое преодоление внутренней нагрузки, появляющейся из-за стресса. И когда мы длительное время находимся в этой стадии, то в конечном итоге возникают перегрузки, и нервная система автоматически выключается, наступает стадия истощения. Таким образом, нервная система перестает поддерживать адекватную реакцию на внешние раздражители, в результате наш иммунитет серьезно ослабевает», — пояснил Головинов.



Читая все подряд, вы обязательно наткнетесь на фейк, целью которого является вызвать у вас состояние паники. Лучше минимизировать потребление информации о коронавирусе и получать ее только из официальных источников, — говорит эксперт.

В условиях самоизоляции лучше посвящать время занятию каким-нибудь хобби, чтению книг и просмотру любимых фильмов.

«Необходима и физическая активность, чтобы поменять мышечный тонус. Можно попробовать какие-нибудь дыхательные упражнения: дыхательную гимнастику Стрельниковой либо йогу. Что кому больше по вкусу», — заключил Головин.



Благотворное влияние на иммунную систему оказывают мед, орехи, цитрусовые, корень имбиря, лук, чеснок, молочные продукты и ягоды. Можно смешать тертый корень имбиря с медом, лимонным соком, курагой и принимать эту массу по несколько чайных ложек в день.

Чтобы укрепить иммунитет, необходимо также регулярно принимать витамины. Один из основных витаминов — это витамин А. Он способствует нормальной работе органов зрения, улучшает кровообращение. Витамин С уничтожает вредные микроорганизмы, благотворно влияет на метаболизм. Витамин В повышает сопротивляемость организма проникновению чужеродных тел. Витамин D заботится о прочности костей. Витамин E отвечает за выработку антител, необходимых для сопротивления проникновению вирусов.

В аптеках несложно найти различные иммуностимуляторы. Но принимать их советуют только по рекомендации врача. Прежде чем купить такой препарат, обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

Президент России Владимир Путин полагает, что отечественная система здравоохранения способна победить эпидемию коронавируса менее чем за три месяца. Будем надеяться.