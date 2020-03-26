Развеян еще один миф об аспирине

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, что прием аспирина один раз в день не снижает риски образования когнитивных нарушений, болезни Альцгеймера или проблем с памятью.

Один из главных мифов об аспирине связан с тем, что он может замедлить образование серьезных когнитивных нарушений, например болезнь Альцгеймера. Но, к сожалению, никаких весомых доказательств этому нет, — пишут ученые.

Известно, что аспирин обладает противовоспалительными свойствами, а также разжижает кровь. В течение многих лет врачи назначали низкие дозы аспирина некоторым пациентам, чтобы уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Несмотря на положительные свойства этого препарата, у него есть побочные эффекты. Например, регулярное применение аспирина может вызвать кровоизлияние в головной мозг. Поскольку аспирин может быть полезен для сердца, исследователи выдвинули гипотезу, что это лекарство также может уменьшать риск деменции за счет снижения воспаления и предотвращения сужения кровеносных сосудов в головном мозге.

Во всем мире около 50 миллионов человек имеют некоторую форму слабоумия, и это число будет расти, поскольку население увеличивается, поэтому ученые стремятся найти недорогое лечение, которое может уменьшить риски, — пишут авторы исследования.

Однако новое исследование показало, что ежедневная низкая доза аспирина не дает никакой пользы ни для предотвращении деменции, ни в замедлении когнитивных способностей.



В исследовании приняли участие 19 114 человек, у которых не было деменции или сердечно-сосудистых заболеваний. Большинство участников были в возрасте от 70 лет и старше. Они проходили тесты на мышление и память в начале исследования, а также во время последующих визитов.

Ежедневно половина испытуемых получала 100 миллиграммов низкодозированного аспирина, в то время как другая половина — плацебо. За ними наблюдали в среднем 4,7 года с ежегодными отчетом о здоровье.

В ходе исследования у 575 человек развилось слабоумие. Исследователи не обнаружили никакой разницы между теми, кто принимал аспирин, и теми, кто принимал плацебо, в риске развития легких когнитивных нарушений, деменции или вероятной болезни Альцгеймера. Также не было никакой разницы в скорости когнитивных изменений с течением времени.