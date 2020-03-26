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Коронавирус оставил Нью-Йорк без баскетбольных колец

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© Twitter

© Twitter

Баскетбольные кольца на 80 площадках Нью-Йорка будут демонтированы по решению местных властей. Они соблазняют жителей города нарушать карантинные меры и правило «социального дистанцирования». Не помогают даже призывы полиции.

«Мы уберем баскетбольные кольца в 80 местах», — заявил на пресс-конференции мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

По его словам, речь идет о площадках, где местные жители «должным образом не отреагировали на призыв полицейских не скапливаться».

В парках Нью-Йорка уже запрещены групповые виды спорта. Граждан призывают проводить в местах отдыха ограниченное количество времени и контактировать только с членами своей семьи. Указания касаются даже малышей на детских площадках. Минимальная дистанция общения — 6 футов, что равняется примерно 1,83 метра.

Полицейские наделены полномочиями выгонять людей со спортивных и детских площадок при слишком большом скоплении народа. Сотрудники правопорядка могут делать это и в любых других местах города.

Нью-Йорк является лидером по количеству смертей от COVID-19 в США. Здесь коронавирус унес уже 192 жизни. Всего в Соединенных Штатах, по последним данным, заражено около 63 тысяч жителей, 919 из них скончались, пишет ТАСС.

В Москве накануне от COVID-19 скончались два первых пациента. Оба имели проблемы со здоровьем и были уже пожилыми людьми.

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