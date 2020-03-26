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НХЛ перенесла драфт и вручение наград из-за COVID-19

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© Twitter NHL

© Twitter NHL

Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла решение о переносе церемонии награждения, драфта и тестирования новичков в связи с неопределенностью ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщил официальный сайт Лиги.

Комбинированные тесты были запланированы на 1−6 июня в Баффало. Затем 18 июня должна была состояться церемония награждения в Лас-Вегасе. В Монреале 26−27 июня собирались провести драфт.

«Место проведения, время и формат драфта (а также лотереи драфта) будут объявлены дополнительно, когда эта информация станет известна», — сказано в сообщении.

Пресс-служба КХЛ подчеркнула, что в лиге с уважением относятся к церемонии вручения наград и надеются в будущем вернуться в Лас-Вегас, который проводил мероприятие с 2009 года.

Ранее стало известно о том, что на предстоящей неделе будет решена судьба Уимблдонского теннисного турнира. Он также может быть отменен или перенесен на более поздний срок.

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