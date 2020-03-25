найти ×
   
  • USD
    78.72
  • EUR
    85.96
СохранитьСохранено0
×

108372

Компания Dyson начала производство аппаратов ИВЛ

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Представители компании Dyson рассказали о начале разработки нового типа аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Это должно помочь в лечении тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекций.

Это очень сложный проект, который осуществляется в чрезвычайно краткие сроки. Мы подключили к проекту всех специалистов, наших медицинских и технологических партнеров, чтобы быстро выполнить задачу. Главное преимущество нашего аппарата в том, что при всей своей эффективности его довольно-таки быстро можно собрать, — пишет глава компании Джеймс Дайсон.

Известно, что медицинским партнером выступит компания из Кембриджа The Technology Partnership. Вместе разработчики пытаются создать современный тип аппаратов ИВЛ, который будет соответствовать всем современным критериям.

Компания считает, что сможет предоставить первую партию аппаратов ИВЛ уже через несколько недель. Несмотря на оптимистичные прогнозы Dyson, многие эксперты утверждают, что обычно для создания и тестирования новых типов ИВЛ требуется несколько лет.

Вместо того чтобы поручать немедицинским компаниям разрабатывать и производить аппараты ИВЛ с нуля, политикам было бы лучше сосредоточиться на том, как расширить возможности существующих производителей устройств, которые уже имеют отработанные методики. Такое серьезное оборудование должно проходить определенные проверки, тестирования, поэтому в успех подобных проектов верится с трудом, — рассказал профессор Ник Оливер из бизнес-школы Эдинбургского университета.
Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Советы
10 способов необычно встретить Новый год
3711278читать позжечитаю позже
Животные
Пушистое трио щенков устроило катание на шинах и покорило интернет
32235832читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Маски «сделай сам» от COVID-19 не спасут

Даже респиратор не гарантирует безопасности при контакте с больным.

-5026114читать позжечитаю позже

Здоровье
9 правил, которые помогут не заразиться COVID-19 при выходе на улицу18 марта

Не только мытьем рук единым.

17044161читать позжечитаю позже