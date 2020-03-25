Компания Dyson начала производство аппаратов ИВЛ

Представители компании Dyson рассказали о начале разработки нового типа аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Это должно помочь в лечении тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекций.

Это очень сложный проект, который осуществляется в чрезвычайно краткие сроки. Мы подключили к проекту всех специалистов, наших медицинских и технологических партнеров, чтобы быстро выполнить задачу. Главное преимущество нашего аппарата в том, что при всей своей эффективности его довольно-таки быстро можно собрать, — пишет глава компании Джеймс Дайсон.

Известно, что медицинским партнером выступит компания из Кембриджа The Technology Partnership. Вместе разработчики пытаются создать современный тип аппаратов ИВЛ, который будет соответствовать всем современным критериям.

Компания считает, что сможет предоставить первую партию аппаратов ИВЛ уже через несколько недель. Несмотря на оптимистичные прогнозы Dyson, многие эксперты утверждают, что обычно для создания и тестирования новых типов ИВЛ требуется несколько лет.