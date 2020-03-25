Как не сойти с ума в режиме самоизоляции

Все больше людей переходят на режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, которая проникла и в Россию. Находясь на карантине, мы снижаем скорость распространения вируса, благодаря чему больницы и врачи смогут подготовиться к наплыву пациентов с коронавирусом.

Однако многие карантинщики уже начали жаловаться, что изоляция дома сводит их с ума. Особенно если приходится работать удаленно, а на карантине вы находитесь вместе с детьми. «Ридус» пообщался с психологом, который рассказал, как не сойти с ума в самоизоляции.

Главное, что необходимо во время карантина, — это осознание: либо мы управляем информацией, либо информация управляет нами. Поэтому первое, с чего стоит начать, — это перезагрузка. Как часто мы жаловались, что ничего не успеваем? Что давно обещали сделать? Хорошенько перебрать вещи, провести генеральную уборку. Убрать лишнее. Вот как раз пришел тот самый момент. И благодаря этому вы почувствуете, что вы управляете ситуацией, — по крайней мере на уровне своей квартиры, — советует «Ридусу» Виктория Шиманская, эксперт развития эмоционального интеллекта, руководитель SKILLFOLIO, платформы диагностики и развития SoftSkills.

Так как во время карантина мы ограничены в передвижениях, надо подумать, чем можно заняться здесь и сейчас. А дел, как правило, всегда много.

Если генеральная уборка проведена, зимние вещи разобраны, а вы не знаете, чем себя занять, то самое время найти для себя новое хобби. Из-за карантина многие интернет-ресурсы открыли бесплатный доступ к своим платформам: кино, музеи, библиотеки, игры, онлайн-курсы.

Ставим цели

Психолог также посоветовала нарисовать интеллект-карту или сделать коллаж своих целей. Самое главное представить, что у вас нет ограничений. Давно планировали подтянуть английский? Научиться делать презентацию? Прокачать эмоциональный интеллект?

За 2—3 недели можно реально прокачать почти все что угодно. Самое главное, сначала напишите все „хотелки“ и „недоделки“, чтобы они не оставались внутри вас. И на коллаже целей выбирайте то, что планируете сделать сегодня, и тогда каждый день вы будете получать результат. Это очень важно для внутренней и эмоциональной стабильности, — советует специалист по эмоциональному интеллекту.

Формируем правильные привычки

Ученые уже давно выяснили, что на формирование какой-нибудь привычки нужен 21 день. Вам не кажется, что изоляция — это лучшее время, чтобы наконец-то бросить курить, начать качать пресс, пить два литра чистой воды ?

Любая активность и цель займет ваши мысли, поэтому даже нахождение в одной комнате перестанет казаться вам заключением.

Обязательно поставьте в план физическую прокачку. Так как именно физические упражнения позволяют нам научиться управлять и своим эмоциональным состоянием, посоветовала Виктория Шиманская.

Также спорт поможет сохранить себя в форме и не набрать вес во время карантина.

