Почему даже во время карантина важно соблюдать режим сна

Все прекрасно знают, что полноценный сон необходим для здоровья. Соблюдая привычный режим дня, когда с утра вы торопитесь на работу, а вечером отдыхаете в кругу семьи перед сном, сложно перепутать день с ночью.

Однако, как показывают новые опросы, люди, вынужденные из-за карантина работать из дома, замечают нарушения в своем режиме сна. Из-за того, что активность в течение дня резко снизилась, людям сложнее засыпать и просыпаться.

Ученые подчеркнули важность здорового образа жизни, рекомендуя спать не менее семи часов каждую ночь, и связали недостаток сна с повышенным риском возникновения диабета, инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи из Университета Нотр-Дам выяснили, что время отхода ко сну также может повлиять на ваше здоровье. Специалисты изучили корреляцию между регулярностью сна и частотой сердечных сокращений в состоянии покоя (ЧСС) и обнаружили, что люди, ложащиеся спать даже на 30 минут позже, чем их обычное время сна, имели более высокую частоту сердечных сокращений в состоянии покоя, которая продолжалась в течение следующего дня.

Предыдущие исследования показали, что увеличение частоты сердечных сокращений в состоянии покоя означает повышенный риск для сердечно-сосудистого здоровья. Даже если вы спите по семь часов в сутки, но не ложитесь спать в одно и то же время каждую ночь, ваш пульс не только увеличивается во время сна, но и переносит это нестабильное состояние на следующий день, — объяснили авторы работы.

Исследование ученых, проведенное на студентах колледжа, показало, что ложиться спать на 30 минут раньше обычного оказалось малоэффективным, в то время как ложиться спать более чем на полчаса позже значимо увеличило риски проблем сердечно-сосудистой системы.

Поэтому даже во время карантина стоит не забывать о распорядке дня и стараться не сбивать свой режим, вовремя ложась спать.

