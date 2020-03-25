Mail.ru Group запустил платформу для помощи людям в период пандемии

Компания Mail.ru Group объявила о запуске платформы сервисов, которые помогут россиянам организовать быт и работу во время самоизоляции по причине распространения коронавируса.

Речь идет более чем о 40 продуктовых, технологических и маркетинговых решениях Mail.ru Group. Все эти сервисы объединены общим брендом #ЛучшеДома home.mail.ru.

В настоящий момент доступны пять сервисов. Это помощь учебным заведениям, учащимся и преподавателям в организации дистанционного обучения, помощь в организации быта и отдыха, помощь в организации удаленной работы, а также онлайн-развлечения и информация о коронавирусе.

«После запуска на платформе будет представлен ряд полезных решений от сторонних игроков. Другие компании также смогут оставить заявку на публикацию своего технологического продукта. При рассмотрении заявок Mail.ru Group будет руководствоваться двумя критериями: проект должен быть массовым и приносить пользу и дополнительную ценность обществу», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы компании.

Ранее «Ридус» писал о том, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции волонтерские центры «Единой России» и Общероссийского народного фронта, а также движение «Волонтеры Победы» объединили усилия для оказания помощи пожилым людям из группы риска.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил пожилых граждан внимательнее относиться к своему здоровью и по возможности избегать места массовых скоплений людей. Позже и мэр Москвы Сергей Собянин обратился к пожилым жителям столицы с рекомендацией временно перейти на режим самоизоляции и не выходить на улицу.