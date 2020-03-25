Ракета Astra повреждена в ходе предстартовых испытаний

Представители американской компании Astra Space рассказали о неудачном старте своей ракеты Rocket 3.0. Во время подготовки к запуску сверхдешевой ракеты-носителя Rocket 3.0 она получила повреждения, объяснения которым до сих пор нет.

Инженеры называют случившееся «аномалией», однако сейчас все силы компании направлены на исследование недочетов запуска.

Мы готовились к запуску Astra Space 24 марта с космодрома Тихоокеанский — Аляска. Предыдущая попытка запуска 2 марта была отложена менее чем за минуту до старта после того, как датчики сообщили об аномальных данных, — пишут руководители миссии.

Инцидент произошел во время предстартовой проверки. Компания Astra публично не раскрывала подробностей о предстартовой «аномалии» и даже не говорила о том, что она планировала еще один запуск 24 марта.



Как пишет SpaceNews, исполнительный директор Astra Space Крис Кемп отметил в своем электронном сообщении, что ракета была повреждена. Степень ущерба неизвестна, сообщений о пострадавших нет.

Сейчас инженеры компании разбираются с произошедшим. Кстати, это не первый перенос запуска ракеты. Во время предыдущих испытаний запуск Astra Space не смогла удовлетворить требованиям конкурса DARPA Launch Challenge, выбыв из него, так как не уложилась в сроки.

Как поясняют эксперты, самое большое преимущество у этой ракеты состоит в том, что ее запуск обойдется компании всего в 2,5 миллиона долларов.