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Россиян предложили освободить от квартплаты на время пандемии COVID-19

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© vk.com

© vk.com

Хорошей поддержкой для многих граждан России стало бы освобождение от коммунальных платежей на время карантинных мер, призванных сдержать распространение коронавируса. Такое предложение направил в Минстрой депутат Государственной думы РФ Василий Власов.

Автор инициативы отметил, что на карантине люди несут дополнительные расходы — из-за длительного пребывания дома повышается стоимость коммунальных услуг. На фоне общего сокращения доходов это становится серьезной проблемой.

«Финансовое благополучие очень многих россиян в результате этого значительно пострадает. Соответственно, освобождение от коммунальных платежей сможет частично помочь гражданам РФ в сложной экономической ситуации», — цитирует РИА Новости текст письма Власова главе Минстроя Владимиру Якушеву.

Депутат подчеркнул временный характер предложенных мер. Их стоит ввести только на время действия особого режима из-за профилактики распространения коронавируса.

Власов просит «дать оценку данной инициативе и распорядиться рассмотреть возможность ее реализации».

Тем временем в Москве изменили правила госпитализации заболевших COVID-19. Теперь в больницу повезут не каждого.

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Комментарии (1)

  • Small 9ba3dab91c
    Бахыт Компот25 марта, 04:27

    Сидеть дома- выгодно. Власов, видать, совсем считать не умеет: сидишь дома, минус транспорт, минус питание, а это всяко-разно дороже обходится, чем чуть большее потребление воды, туалетной бумаги и электричества на карантине дома...

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