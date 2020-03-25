Россиян предложили освободить от квартплаты на время пандемии COVID-19

Хорошей поддержкой для многих граждан России стало бы освобождение от коммунальных платежей на время карантинных мер, призванных сдержать распространение коронавируса. Такое предложение направил в Минстрой депутат Государственной думы РФ Василий Власов.

Автор инициативы отметил, что на карантине люди несут дополнительные расходы — из-за длительного пребывания дома повышается стоимость коммунальных услуг. На фоне общего сокращения доходов это становится серьезной проблемой.

«Финансовое благополучие очень многих россиян в результате этого значительно пострадает. Соответственно, освобождение от коммунальных платежей сможет частично помочь гражданам РФ в сложной экономической ситуации», — цитирует РИА Новости текст письма Власова главе Минстроя Владимиру Якушеву.

Депутат подчеркнул временный характер предложенных мер. Их стоит ввести только на время действия особого режима из-за профилактики распространения коронавируса.

Власов просит «дать оценку данной инициативе и распорядиться рассмотреть возможность ее реализации».

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