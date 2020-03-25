Поможет ли витамин С в борьбе с COVID-19

Ученые всего мира стремятся как можно быстрее найти эффективные способы лечения COVID-19, но пока лекарств и вакцины против болезни нет. Параллельно в социальных сетях быстро распространились «медицинские рекомендации» о том, как бороться с коронавирусом. В последние дни очень популярным стало «применение повышенных доз витамина С». Стоит ли этому верить?

Совет разместили и начали транслировать в Facebook пользователи, которые ищут средства защиты и превентивные меры против быстро распространяющейся пандемии. Однако нет никаких доказательств того, что исследования, на которые ссылаются в социальных сетях, являются реальными. Нет научного подтверждения какого-либо положительного эффекта от витамина С в нынешней ситуации.

Ни официальные медицинские структуры мира, ни Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не подтверждают, что прием больших доз витамина С может помочь предотвратить или вылечить COVID-19.

Все они заявляют, что единственный способ минимизировать шансы заражения вирусом — принять профилактические меры против инфекции. Речь идет о «социальном дистанцировании», постоянном мытье рук и очистке часто используемых поверхностей. Это сводит к минимуму вероятность заболевания.

Что говорят ученые

«Есть некоторые основания предполагать, что витамины и добавки способны снизить риск и тяжесть COVID-19 из-за преимуществ, наблюдаемых при других вирусных или респираторных заболеваниях», — считает профессор Гарвардской школы общественного здравоохранения доктор Уолтер Виллетт.

Однако, как отметил эксперт, такую же пользу способны принести отказ от курения, употребление здоровой пищи, занятия спортом и поддержание низкого уровня стресса. Все это — важные и надежные способы укрепления иммунной системы во время пандемии.

«Стоит подчеркнуть, что способом предотвращения COVID-19 должно быть социальное дистанцирование, мытье рук и отказ от касаний грязными руками лица и слизистых оболочек», — добавил Виллетт.

Витамин С помогает уменьшить тяжесть простуды и гриппа, утверждается в некоторых исследованиях. Но этот вывод пока еще широко обсуждается экспертами. Эффект от приема витамина С значительно меньше, чем многие ожидают.

Группа китайских ученых из больницы Чжуннань в Ухане 14 февраля начала исследование, посвященное лечению COVID-19 витамином С. Ожидается, что работа будет завершена в конце сентября. Результаты пока не были опубликованы.



«Единственное влияние, которое витамины и пищевые добавки могут оказать при любой простуде или гриппе, — это уменьшить тяжесть болезни», — заявила профессор Медицинской школы Бостонского университета доктор Кэролайн Аповян.

Она добавила, что хорошая еда и сон также помогут иммунной системе, а стресс, беспокойство и недосыпание ее угнетают.

«Хотя витамин С оказывает незначительное влияние на простуду, маловероятно, что прием большого количества излечит от COVID-19 или вообще окажет какое-то влияние», — заявил профессор биохимии из Университета Абердина Питер МакКаффери.

Кроме того, некоторые эксперты считают, что прием больших доз витамина С может быть вредным, поскольку даже такие важные питательные вещества способны вызывать побочные эффекты при приеме внутрь в крайних дозах.

Из этого следует сделать вывод, что «рекомендации» о пользе применения витамина С во время пандемии коронавируса пока можно считать бесполезными. Не всему, что пишут в соцсетях, стоит верить.

Тем временем в США начали лечить больных COVID-19 препаратами против малярии. Этот метод ранее хвалил президент Дональд Трамп.