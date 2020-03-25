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Бывшему мэру Петропавловска-Камчатского продлили домашний арест

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© СК РФ

© СК РФ

Еще два месяца бывшему мэру Петропавловска-Камчатского Виталию Иваненко предстоит провести под домашним арестом. Такое решение принял суд в отношении фигуранта уголовного дела о взятках.

«Домашний арест Виталия Иваненко продлен на два месяца по ходатайству следствия в связи с тем, что экс-мэр Петропавловска-Камчатского может воздействовать на свидетелей по делу», — цитирует ТАСС сообщение регионального управления Следственного комитета России.

В СК отметили, что Иваненко не стал обжаловать решение следствия в суде и согласился с ним.

Уголовное дело в отношении бывшего мэра Петропавловска-Камчатского было возбуждено в декабре 2019 года — через несколько недель после его добровольного ухода в отставку «по состоянию здоровья». Чиновник руководил городом около трех лет. Сейчас его обвиняют в получении взятки в крупном размере за покровительство бизнесу. Иваненко свою вину признает.

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