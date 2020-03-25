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Коронавирус освободил заключенных в Нью-Йорке

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© Twitter

© Twitter

Угроза распространения COVID-19 вынудила власти Нью-Йорка выпустить на свободу 300 заключенных. Об этом 24 марта заявил мэр города Билл Де Блазио.

Как сообщила CNN, из тюрем отпустят тех, кто не совершал тяжких преступлений, не обвинен в насилии и кому осталось сидеть за решеткой не более одного года. Дела еще 100 арестованных, которым приговор пока не вынесен, также могут закончиться освобождением, добавил мэр.

Полный срок отбудут виновные в домашнем насилии и сексуальных преступлениях, добавил Де Блазио.

По словам градоначальника, сейчас в Нью-Йорке подтверждены 14 776 случаев заражения COVID-19. От болезни скончался 131 человек. Более половины из них — люди в возрасте более 75 лет. Власти США уже посоветовали всем, кто побывал в мегаполисе, «самоизолироваться» на две недели.

Тем временем в Москве не подтвердилась очередная смерть «от коронавируса». Пациент скончался по другим причинам.

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