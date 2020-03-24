Испанская полиция вернула в больницы несколько пациентов-беглецов

Три гражданина Испании, у которых было выявлено заражение COVID-19, сбежали из больниц, проявив «отсутствие солидарности». Полиция выловила беглецов и водворила на место, заявил министр внутренних дел страны Фернандо Гранде-Марласка.

«Хочу обратить внимание на новые инциденты, связанные с отсутствием солидарности. Несколько человек, находившиеся в различных больницах — два в Леганесе и один в Бенидорме — абсолютно безответственным образом покинули центры, поставив под угрозу других граждан», — цитирует его слова РИА Новости.

По словам министра, полицейским пришлось принять «необходимые меры, чтобы они не повторили своих действий». По нынешним правилам, нарушители карантина могут быть оштрафованы на сумму от 601 до 30 тысяч евро.

С 14 марта, когда в Испании ввели всеобщий карантин, полиция задержала более 900 человек. Еще примерно 100 тысяч получили предупреждения.

Испания — вторая в Европе страна по числу зараженных COVID-19. По последним данным, зафиксировано 39,7 тысячи случаев болезни, 2696 пациентов скончались.

Передвижение было ограничено с 14 марта на 15 дней, но, скорее всего, власти продлят карантин до 11 апреля. Решение будет принято парламентом 25 марта.

Тем временем Италия увеличила размер штрафа за нарушение режима карантина. Теперь его сумма может составить до трех тысяч евро.