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Ученые установили связь между коронавирусом и гипертонией

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© Елена Афонина/ТАСС

© Елена Афонина/ТАСС

По данным исследований китайских ученых выяснилось, что больные, умершие от коронавируса, чаще всего страдали гипертонией.

Оказалось, что повышенное давление наблюдалось у 38% инфицированных китайцев.

Российские исследователи подтвердили, что гипертония, как и другие сердечно-сосудистые заболевания, может обостряться в том числе и от страха перед коронавирусом.

Вызвало тревогу у медиков и сообщение о том, что регулирующие кровяное давление лекарства от гипертонии могут ухудшить прогноз при коронавирусе. Врачи связывают это с тем, что патоген «цепляется» за клетки через тот самый фермент, который увеличивается в количестве на поверхности клеток при лечении этими препаратами.

В беседе с газетой «Известия» научный сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Давид Наимзада пояснил, что данная теория пока не нашла доказанного клинического подтверждения.

Ранее Минздрав РФ заявил о возможности лечить COVID-19 ибупрофеном и парацетамолом.

Кроме того, советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист Инфекционной клинической больницы № 2 академик Виктор Малеев рассказал, что в столичных больницах при лечении коронавируса COVID-19 используются препараты против атипичной пневмонии (SARS).

Как сообщал «Ридус», результаты нового исследования специалистов из Калифорнийского университета в Дэвисе показали, что популярный болеутоляющий и жаропонижающий препарат ибупрофен бьет по печени сильнее, чем считалось ранее. Кроме того, он по-разному влияет на мужчин и женщин.

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