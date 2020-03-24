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Проживающая на Кубе 60-летняя россиянка заболела коронавирусом

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© instagram.com

© instagram.com

COVID-19 обнаружен у 60-летней гражданки России, проживающей в муниципалитете Плайа в Гаване.

Она ездила в Доминикану и вернулась оттуда 15 марта.

Симптомы у нее проявились 18 марта, а 19 марта ее госпитализировали, сообщает агентство ACN со ссылкой на Минздрав Кубы.

Состояние россиянки оценивается как удовлетворительное.

На данный момент на Кубе подтверждены случаи заболевания у 48 человек, среди них много иностранцев, пишет агентство.

Накануне стало известно, что в больнице на Кубе в критическом состоянии находится заболевший коронавирусом 45-летний гражданин РФ. Он прилетел на Остров Свободы 12 марта из Парижа, а 21 марта у него было подтверждено заражение COVID-19.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заболели 395 439 человек, умерли 17 226, а выздоровели 103 710.

Общее число инфицированных россиян составляет 495 человек.

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