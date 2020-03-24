Росстат фиксирует снижение безработицы в России

На конец февраля 2020 года уровень безработицы в России составил 4,6% общей численности рабочей силы, или 3,4 млн человек, что на 230 тысяч человек меньше, чем в феврале 2019 года.

Тенденция к снижению уровня безработицы в стране отмечается с 2017 года.

По данным Росстата, в феврале 2020 года численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составила 74,5 млн человек, а уровень занятости населения достиг 58,9%.

Комментируя эту статистику, глава Росстата Павел Малков отметил, что «есть различные подходы к оценке безработицы, связанные с различиями в методологии формирования показателей и их экономическим обоснованием». Он отметил, что Роструд публикует число зарегистрированных в центрах занятости в качестве безработных, а Росстат, опираясь на методологию Международной организации труда, включает в число безработных всех, кто на момент исследования не имеет работы, ищет ее и готов сразу же к ней приступить.

Ранее Росстат назвал регионы с самым высоким уровнем безработицы.

По состоянию на лето 2019 года Росстат зафиксировал самый низкий уровень безработицы в Москве (1,3%), а самый высокий — в Ингушетии (26,2%). При этом из 75,5 миллиона трудоспособных россиян оказались не заняты 3,3 миллиона.