Уволен главврач роддома, откуда похитили новорожденную девочку

Главный врач перинатального центра в Йошкар-Оле Николай Сушенцов был уволен после того, как накануне оттуда похитили новорожденную девочку.

Кроме того, за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей объявлен выговор министру здравоохранения республики Марине Паньковой, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Марий Эл Александра Евстифеева.

Ранее Панькова рассказала агентству, что женщина, подозреваемая в похищении ребенка, проникла в роддом из соседнего корпуса через общий подвал, а вышла вместе с похищенной девочкой через служебный вход, предназначенный для сотрудников и студентов, проходящих практику.

Как сообщал «Ридус», новорожденная девочка пропала из республиканского медицинского учреждения «Перинатальный центр» днем 23 марта. Ее мать вышла на процедуры, а вернувшись, ребенка уже не нашла. При этом очевидцы рассказали о незнакомой женщине, которую видели в роддоме.

В результате активных поисков около 22.00 того же дня ребенок был обнаружен живым в квартире у 33-летней женщины. Подозреваемую задержали.



Следственный комитет России возбудил два уголовных дела: о похищении несовершеннолетнего и о халатности.

