На борту круизного лайнера с 85 россиянами выявлен заболевший COVID-19

Случай заражения коронавирусом выявлен у одного из пассажиров круизного лайнера Costa Victoria, на борту которого находятся 1500 туристов, включая 85 россиян.

Как сообщили ТАСС в компании-судовладельце Costa Crociere, пассажир из Аргентины был высажен 22 марта на острове Крит и госпитализирован.

«На борту предприняты все предусмотренные санитарные процедуры, включая изоляцию людей, имевших контакт с зараженным», — заверил собеседник агентства.

Он добавил, что на данный момент не обнаружено ни одного пассажира с подозрением на коронавирус, однако всем предписано не покидать свои каюты в целях предосторожности.

Ранее «Ридус» писал о том, что на итальянском круизном лайнере Costa Magica оказались двое зараженных коронавирусом — пассажир и член экипажа. Их эвакуировали на вертолете. На борту лайнера находились 38 россиян.

Напомним, что двух последних россиян, путешествовавших на охваченном коронавирусом круизном лайнере Diamond Princess, выписали из инфекционного отделения Краевой клинической больницы № 2 во Владивостоке. Вирус у них выявлен не был.



Часть россиян с Diamond Princess были доставлены в инфекционную больницу в Казани. У троих во время нахождения на лайнере был выявлен коронавирус.



По последним данным, во всем мире коронавирусом заболели 395 439 человек, умерли 17 226, а выздоровели 103 710.

Общее число инфицированных россиян составляет 495 человек.

