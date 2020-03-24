Названа причина высокой популярности конституционных поправок среди россиян

Эпидемия коронавируса и последовавшая за ней мировая экономическая турбулентность оказали существенное влияние на популярность среди россиян конституционных поправок, направленных на усиление мер социальной поддержки со стороны государства. Такое мнение высказал в интервью «Ридусу» ректор Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики Владимир Васильев.

«В условиях нестабильности для россиян очень важно, чтобы государство уделяло как можно больше внимания их здоровью и социальному благополучию. Если соотвествующие конституционные поправки окончательно вступят в силу, то люди, безусловно, будут чувствовать себя более защищенными», — пояснил Васильев.

«В Конституцию вносятся очень важные для людей поправки. Это и обязательная индексация пенсий, и гарантированная заработная плата для трудящихся, которая должна быть не ниже прожиточного минимума, и качественная медицина. О сокращении финансирования медицинской отрасли, если мы примем предложенные конституционные поправки, не будет и речи. В Основном законе появится норма, обязывающая муниципальные, региональные и федеральные власти предоставлять каждому гражданину нашей страны доступ к качественной врачебной помощи», — заявил ранее гендиректор «Национального центра проблем инвалидности», врач и эксперт ОНФ Александр Лысенко.

Согласно последним данным ВЦИОМ, наиболее важным граждане России считают закрепление в Основном законе доступности и качества медицинского обслуживания (95%).

Не менее значимо для россиян признание детей приоритетом государственной политики и обязательное предоставление им социальной поддержки (93%).

Также жители России поддерживают предложения о защите и сохранении уникального природного многообразия нашей страны (92%), гарантию адресной социальной поддержки и индексации социальных выплат (92%) и обязательную ежегодную индексацию пенсий (92%).

Напомним, что в пятницу, 20 марта, начал работать сайт конституция2020.рф, созданный в рамках информационной кампании по организации и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения поправок к Основному Закону. Информационный ресурс предоставляет исчерпывающую информацию о поправках, порядке голосования, а также знакомит пользователей с историей Конституции.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Крыма выразил надежду, что 22 апреля граждане примут участие в голосовании и поддержат поправки к Основному Закону. При этом он добавил, что, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, дату проведения общероссийского голосования можно будет сдвинуть.