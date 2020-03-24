За московскими карантинщиками следят более 100 тысяч камер

Обширная сеть камер с системой распознавания лиц заработала в Москве. На сегодняшний день система видеонаблюдения играет ключевую роль в борьбе с распространением коронавируса в России.

Из-за эпидемии коронавируса тысячи москвичей находятся на карантине в своих квартирах на 14 дней после возвращения из пораженных вирусом стран, а также после контакта с зараженными.

С недавнего времени за карантинщиками начали пристально следить, так как многие не соблюдали правила изоляции.



Мы постоянно проверяем, соблюдается ли это положение, в том числе с помощью автоматизированных систем распознавания лиц, — написал в своем блоге мэр Сергей Собянин.

В Москве уже за последние десять лет была создана плотная сеть из 170 тысяч камер видеонаблюдения, установленных на улицах и станциях метро по всему городу. В настоящее время около 100 тысяч человек подключены к системам искусственного интеллекта (ИИ), поэтому камеры смогут их опознать в толпе.

Московская полиция заявила на прошлой неделе, что камеры, которые связаны между собой, позволили им идентифицировать почти 200 человек, нарушивших правила карантина. Камеры с ИИ установлены не только на улицах, но и в метро, крупных ТЦ и супермаркетах.

Владимир Путин на прошлой неделе посетил высокотехнологичный центр, созданный для мониторинга вирусной ситуации и реагирования России. В стране, по состоянию на понедельник, зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусом, большинство из них в Москве.

Большой Брат следит за тобой

Собянин рассказал, что по всем людям, которые сейчас находятся на карантине, собрана контактная информация. У властей есть контакты и рабочие адреса 95% тех, кто попал в карантин после возвращения из стран с высоким риском, поэтому за местом работы, домами родственников и друзей карантинщиков тоже наблюдают.

Власти города довольны эффективностью системы распознавания лиц. Например, недавно в Москву приехала китаянка, у которой зарегистрировали коронавирус вскоре после прибытия. Ее соседка по квартире был помещена в карантин, но камеры видеонаблюдения засняли, как она вышла на улицу и встретилась с мужчиной.

Однако не все рады такому технологическому прогрессу. Многие граждане сравнили систему распознавания лиц с романом Джорджа Оруэлла «1984». Люди не хотят, чтобы за ними следили власти.

