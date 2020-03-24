Как на карантине соблюдать правильное питание

При работе из дома во время карантина появляется много соблазнов, например вместо полноценного обеда сделать бутерброды или заказать фастфуд на дом. К тому же во время изоляции резко снижается физическая активность, которая может сказаться на здоровье человека.

Авторы новой статьи рассказали, как соблюдать правильное питание даже во время карантина. Оказалось, сделать это не так сложно, но нужно подготовиться заранее.

Не меняйте график

Первое, на что обращают внимание ученые, это график приема пищи. Если в офисе вы уходили на обед в 13:00, то придерживайтесь такого же распорядка дня. Организм уже привык к тому, что в это время вы сытно обедаете, поэтому, соблюдая график, вы не будете создавать стрессовые условия для своего желудка.

Многие работники офисов жалуются, что не успевают позавтракать, так как с утра торопятся на работу. Очень часто такие люди перекусывают на бегу или работают на голодный желудок.

Медики призывают во время карантина пересмотреть эту вредную привычку и начать полноценно завтракать.

Никаких вредных закусок

Когда вы сидите за компьютером, а на кухне холодильник с вкусностями, есть большой соблазн что-нибудь пожевать. Перекусы — это неплохо, считают врачи, однако нужно разделять вредные перекусы и правильные.

Под вредными подразумеваются бутерброды, чипсы, конфеты, сладкие газированные напитки. Врачи-диетологи предлагают заранее подготовиться к рабочему дню и запастись правильными снеками.

Например, это могут быть овощи, нежирный натуральный йогурт, орешки, а также канапе из фруктов и ягод. Если вы любите бутерброды, то обратите внимание на компоненты.

Белый хлеб лучше заменить цельнозерновым, жирные сорта сыра — легкими. Также добавляйте в бутерброд побольше овощей, зелени, чтобы вместе с жирами вы получали достаточную дозу клетчатки, — пишут авторы работы.

Стресс? Идем на улицу!

Если работа из дома вас угнетает и вы испытываете стресс, который и приводит к перееданию, то не забывайте делать паузы в течение рабочего дня. Даже в офисе у всех работников есть время на отдых, поэтому не стоит забывать об этом во время карантина.

Когда почувствуете, что нервы на пределе, выйдите на улицу на 10—15 минут, прогуляйтесь во дворе или просто отдохните на лавочке. Во время карантина свежий воздух является отличной профилактикой вирусных заболеваний, к тому же он поможет вам отвлечься от стресса.

Во время и после прогулки не забывайте о гигиене.

Прислушайтесь к своему телу

Многие диетологи советуют выпивать стакан чистой воды каждый раз, когда чувствуете, что проголодались. Этот своеобразный тест поможет вам понять, действительно ли вы хотите есть, или вам просто скучно.

Если вы проголодались, а до полноценного приема пищи еще много времени, то можно сделать перекус.

