Маски «сделай сам» от COVID-19 не спасут

Пандемия COVID-19 продолжает охватывать мир. Люди стараются защититься, как могут. В условиях дефицита медицинских масок это приводит к массовому производству изделий в стиле «сделай сам». Защитные повязки для лица шьют из тканей, делают из пластика и других материалов. Однако эксперты поясняют, что «народное творчество» может лишь смягчить распространение некоторых микробов. Даже хирургические маски не предназначены для того, чтобы блокировать распространение коронавируса.

«Самодельные маски служат лишь напоминанием о том, что мы не должны касаться своего лица. Вирус может распространяться на расстояние до двух метров, если вы кашляете, чихаете или курите. Когда вы находитесь на публике, вам не обязательно нужна маска, если вы сами не больны. А если вы заболели, то советуем вам не выходить на публику», — цитирует USA Today слова помощника врача Национальной гвардии капитана Майкла Дойла.

Так, единственной маской, которую Национальный центр контроля заболеваний и общественного здравоохранения США считает безопасной в условиях распространения коронавируса, является «изделие N95», напоминающее респиратор.



Это плотно прилегающие маски, которые отфильтровывают не менее 95% мелких и крупных частиц в воздухе. Они рекомендуются для использования медицинскими работниками при лечении коронавируса. Однако даже при правильном ношении они не полностью исключают риск заболевания или смерти.

Медики всех стран уже пояснили, что лучший способ предотвратить болезнь — избежать воздействия вируса. Прежде всего, нужно избегать близких контактов между людьми, прикосновений к глазам, носу и рту. Закрывать лицо при кашле и чихании тканью или внутренней частью локтя, а также часто и тщательно мыть руки с мылом.



Самодельные маски, которые многие бросились шить, скорее напоминают хирургические или «маски для лица». Они нужны лишь для предотвращения загрязнения окружающей больного области при кашле и чихании. Пациенты с подтвержденным диагнозом или при подозрении COVID-19 должны носить такую защиту, пока они не будут изолированы. Такие маски рекомендованы и при уходе за больным дома.



Врачи напоминают, что хирургическая маска по своей конструкции не фильтрует и не блокирует очень мелкие частицы в воздухе, которые могут передаваться при кашле, чихании или определенных медицинских процедурах.

Ранее «Ридус» публиковал материал, в котором подробно рассказано о классификации и правилах использования масок во время вспышки коронавируса.

Не поможет от коронавируса и самолечение препаратами, не прошедшими серьезных испытаний. Даже если их рекламирует президент США.