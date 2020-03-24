В США из-за коронавируса временно отменили аборты

Власти американских штатов Техас и Огайо включили аборты в число несущественных операций и медицинских процедур, которые необходимо отложить до окончания пандемии COVID-19. Это привело к новой вспышке противостояния вокруг прав женщин на прерывание беременности в США, пишет The New York Times.

Представители власти пытаются освободить ценное медицинское оборудование и места в больницах для потенциального потока пациентов с коронавирусом. Однако борцы за права на аборты призывают считать их необходимыми операциями, справедливо отмечая, что люди не могут ждать окончания пандемии.

Генеральный прокурор Техас 23 марта заявил, что в число операций и медицинских процедур, которые будут отложены, попадают «любые виды абортов, которые не являются необходимыми с медицинской точки зрения для сохранения жизни или здоровья матери». Невыполнение этого требования может привести к штрафам до одной тысячи долларов или к 180 дням тюремного заключения. Аналогичное решение было принято на прошлой неделе органами здравоохранения штата Огайо.

Операции по прерыванию беременности попали в один список с несрочными дерматологическими, офтальмологическими, стоматологическими и ортопедическими процедурами. Активисты уже обвинили власти штатов в использовании кризиса с коронавирусом для продвижения программы ограничения абортов. Их юристы пытаются проверить законность такого решения.

Техас всегда был в авангарде борьбы с абортами. Последнее решение Верховного суда штата в 2016 году касалось ограничительного закона. В Огайо активисты, выступавшие против прерывания беременности, приобрели влияние в последние годы. Пока государственные клиники в этих штатах остаются открытыми.

Тем временем американские врачи посоветовали не спешить принимать лекарство, которое президент США Дональд Трамп рекламировал в качестве средства от коронавируса. Препарат уже стал причиной смерти пациента в Аризоне.