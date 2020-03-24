Армию Молдавии наделили дополнительными полномочиями из-за COVID-19

Молдавия 17 марта ввела режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса. С 25 марта будет ограничен доступ к общественным местам, в том числе — паркам, скверам и площадкам для отдыха. Премьер-министр страны Ион Кику назвал решения тяжелым, но необходимым. Следить за соблюдением правил будут полицейские и военные.

Комиссия по чрезвычайному положению наделила военнослужащих дополнительными полномочиями. Они смогут задерживать и наказывать нарушителей.

«Мы обсудили это с президентом, который является главнокомандующим армией. Было решено привлечь армию Молдавии для соблюдения порядка. Это решение согласовано с МВД и одобрено Комиссией по чрезвычайному положению», — цитирует «Интерфакс» слова Кику.

Режим ЧП будет действовать до 15 мая. В Молдавии уже закрыты все учебные заведения, запрещен въезд иностранцев и полностью прекращено воздушное сообщение другими государствами. В стране инфицировано 109 человек. Пять из них — из Приднестровья. Десять пациентов находятся в тяжелом состоянии, один умер, двое поправились.

Тем временем на всеобщий карантин отправили всех жителей Великобритании. В Нидерландах запретили собираться более двух вместе.