Сторонники ЕР решили помочь пенсионерам в период COVID-19

Сторонники «Единой России» запускают акцию «Добрососедство», целью которой является оказание помощи пожилым людям и многодетным семьям в период пандемии коронавируса.

Как сообщила сопредседатель рабочей группы генсовета ЕР по поддержке гражданского общества Мария Львова-Белова, в рамках акции будет организована система шефства волонтеров над пожилыми гражданами и многодетными семьями.

По ее словам, волонтеры разместят в подъездах объявления со своими контактами, чтобы нуждающийся в помощи мог обратиться непосредственно к ним по телефону.

Она также отметила, что поддержка в основном требуется пожилым людям, которые не очень активно пользуются интернетом. Поэтому главная задача акции — максимально упростить способ связи с волонтерами.

«Нам также кажется очень важным, чтобы эту работу вели соседи, которые живут в одном доме, — приводит слова Львовой-Беловой РИА Новости. — Так будет легче наладить контакт и преодолеть психологические препятствия». Она пояснила, что обратиться с просьбой к соседу гораздо проще, чем к совершенно незнакомому человеку.

Ранее «Ридус» писал о том, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции волонтерские центры «Единой России» и Общероссийского народного фронта, а также движение «Волонтеры Победы» объединили усилия для оказания помощи пожилым людям из группы риска.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил пожилых граждан внимательнее относиться к своему здоровью и по возможности избегать места массовых скоплений людей. Позже и мэр Москвы Сергей Собянин обратился к пожилым жителям столицы с рекомендацией временно перейти на режим самоизоляции и не выходить на улицу.

За последние сутки в России зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 438 человек.

