Темпы роста смертности от коронавируса снизились в Италии

За последние сутки в Италии от COVID-19 и последствий этой болезни умер 601 человек. Несмотря на трагичность ситуации, власти отмечают снижение числа летальных исходов, которое происходит второй день подряд.

«Сегодня мы зарегистрировали смерть 601 пациента. Общее число жертв превысило шесть тысяч. Число инфицированных превысило 50 тысяч и составляет 50 418», — цитирует ТАСС слова главы итальянского департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

Количество поборовших инфекцию за сутки составило 408. Всего выздоровели уже 7423 пациента. Общее число зараженных с момента начала вспышки — 63 927.

За прошлые сутки погибло на 50 больных меньше, чем день назад — тогда умер 651 человек. 21 марта коронавирус унес рекордное число жизней в Италии — почти 800.

Накануне транспортные самолеты российских ВКС доставили в Италию помощь в борьбе с COVID-19 — оборудование и специалистов.