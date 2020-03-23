Вирусолог объяснил необходимость использования медицинских масок

В сложившейся ситуации с пандемией коронавируса медицинские маски следует носить всем, кто не хочет заразиться или заразить окружающих.

Такое мнение высказал в интервью газете «Взгляд» руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского Александр Бутенко.

Вопреки позиции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), считающей, что маски нужно носить только людям с симптомами заболевания, а далеко не всем, Бутенко убежден, что при нынешнем развитии событий медицинские маски стоит использовать абсолютно всем.

При этом он уточнил, что нужно надевать именно те, которые плотно прилегают к носу и рту. «А прежде всего их нужно носить пациентам и медицинскому персоналу, так как они больше всех сейчас контактируют с больными или потенциально больными», — пояснил он в беседе с изданием.

По словам вирусолога, неоднократными эпидемиологическими исследованиями доказан тот факт, что медицинские маски действительно защищают от респираторных заболеваний, а в их эффективности убеждались и во время других эпидемий.

Бутенко добавил, что использовать эти средства защиты необходимо и для того, чтобы не распространять инфекцию, ведь люди бывают носителями, не зная о том, что заражены. Тем более что коронавинусом можно болеть и без симптоматики.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, спасают ли маски от заражения коронавирусом COVID-19.

Также сообщалось, что российские швейные предприятия наладили производство многоразовых медицинских масок, а мануфактура Bosco будет производить в Калуге миллионы медицинские маски.



Не забыли о россиянах и в Китае, откуда военные доставили 25 миллионов медицинских масок.