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В Черногории задержали россиянку, подозреваемую в распространении паники

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

По подозрению в распространении паники из-за коронавируса полиция Черногории задержала в Тивате 35-летнюю гражданку России, сообщает МВД страны.

Как утверждают в ведомстве, россиянка написала в соцсети о том, что в Черногории коронавирусом больны около 1000 человек, шестеро умерло, и вдобавок предрекла этой стране судьбу Италии.

«Она также указала, что персонал отеля Avala заражен коронавирусом и госпитализирован», — приводит сообщение РИА Новости.

Заведенное на россиянку уголовное дело передано в прокуратуру.

По данным Института общественного здоровья в Подгорице, в Черногории зафиксирован первый случай летального исхода от коронавируса. Всего в стране зарегистрированы 22 случая заражения COVID-19, под наблюдением находятся 5565 человек, пишет агентство.

Ранее МИД Черногории подтвердил согласие на вывоз на родину российскими авиакомпаниями граждан РФ и Черногории.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заболели 353771 человек, умерли 15418, а выздоровели 100616.

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