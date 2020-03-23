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Создан бот, который проверит вас на коронавирус

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© AP Photo

© AP Photo

Специалисты из Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рассказали о своей новой разработке — боте для проверки людей на наличие коронавируса. Сидя дома, вы можете обратиться к боту, который выяснит, есть ли у вас симптомы COVID-19.

Известно, что бот получил название «Клара». На сегодняшний день приложение работает только в США, однако разработчики уверены, что в скором времени похожие программы должны появиться во всем мире.

Бот „Клара“ обучен на тысяче медицинских карт, а также на большой базе симптомов вирусных заболеваний. Программа сможет проанализировать ваши симптомы и дать рекомендации — оставаться дома или вызвать врача, — объясняют разработчики.

Для создания бота ученые также пригласили медиков, которые оценили точность его ответов. Авторы приложения считают, что удаленный скрининг пациентов с простудой или симптомами другой вирусной инфекции поможет тем, кто по каким-либо причинам лишен доступа к медицинским ресурсам.

Также приложение существенно снизит нагрузку на службы скорой помощи, которые во время эпидемии вынуждены выезжать к любому пациенту с симптомами ОРВИ. Разработчики отметили, что, поговорив с ботом, многие пользователи смогут успокоить себя, если чувствуют особое беспокойство из-за пандемии коронавируса.

«Клара» работает на основе искусственного интеллекта (ИИ), который отвечает на вопросы пользователей. Приложение ответит на все часто задаваемые вопросы, которые позволят вам выяснить, есть ли смысл обращаться к доктору.

Бот подробно расскажет пользователям о симптомах: если человек найдет у себя много похожих, нейросеть порекомендует ему обратиться за медицинской помощью или остаться дома. Однако «Клара» не будет консультировать пользователей по вопросу лечения коронавируса.

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