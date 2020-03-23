В Москве могут временно запретить шумный ремонт в квартирах

С инициативой временного запрета на проведение шумных ремонтных работ в столичных квартирах выступила председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Она заявила, что во вторник обратится к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой ввести такой запрет на период введенного из-за коронавируса домашнего режима для пожилых горожан — с 26 марта по 14 апреля.

В беседе с РИА Недвижимость Хованская подчеркнула, что если ты что-то запрещаешь, то нужно делать второй шаг — чтобы людям было комфортно. Она добавила, что было бы логично предоставить жителям Москвы возможность спокойно отдыхать и работать у себя дома.

Ранее столичный градоначальник пообещал компенсировать москвичам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями дополнительных расходы, которые могут возникнуть в связи с самоизоляцией. Им выплатят разовую материальную помощь в размере 4000 рублей.

Напомним, что всего в России за последние сутки зарегистрировали 71 новый случай заражения коронавирусом, а общее число заболевших составляет 438 человек.