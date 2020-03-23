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В Волгограде задержанный убил полицейского при проверке документов

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© sledcom.ru

© sledcom.ru

На КПП охраняемого объекта ГУМВД РФ по Волгоградской области при проверке документов мужчина нанес смертельное ножевое ранение старшему сержанту полиции.

По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа возбуждено уголовное дело.

Как сообщается на сайте регионального СУ СК РФ, нападавший задержан, в настоящее время устанавливается его личность и мотив совершения преступления.

Информированный источник сообщил «Интерфаксу», что за помощью к старшему сержанту полиции, находившемуся на службе, обратилась за помощью женщина. Она указала на мужчину, пытавшегося ее обокрасть. Полицейский задержал его, доставил на КПП и стал проверять документы, после чего злоумышленник ударил его ножом.

Задержанным оказался 48-летний местный житель, который до этого был неоднократно судим.

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