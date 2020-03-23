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Марсоход Curiosity покорил еще одну гору и сделал селфи

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© NASA

© NASA

Представители NASA опубликовали информацию, что единственный работающий на Марсе ровер Curiosity недавно установил рекорд: он поднялся на самую крутую возвышенность, на которую когда-либо поднимался.

Покорив скалистый холм, марсоход сделал селфи, на котором также можно разглядеть ландшафт Красной планеты.

Селфи — это 360-градусная панорама, сшитая вместе из 86 изображений, переданных на Землю. Селфи захватывает ровер примерно в 3,4 метра ниже точки, куда он поднялся. Curiosity наконец достиг этого пика. Для него это 2696-й марсианский день, — пишут руководители миссии.

Для марсохода этот путь дался нелегко. Потребовалось три этапа, чтобы преодолеть скалистую местность. Из-за крутого подъема корпус марсохода наклонился на 31 градус. Это всего лишь на 1 градус меньше рекорда, который в 2016 году установил Opportunity.

Марсоход идет по детально изученному маршруту, который составляется в лаборатории NASA. Ровер никогда не подвергают сильному наклону.

Перед восхождением Curiosity использовал черно-белые навигационные камеры, расположенные на его корпусе, чтобы впервые записать короткий фильм о его роботизированной руке, с помощью которой он бурит грунт и выполняет различные задания.

На конце руки-манипулятора также установлена камера Mars Hand Lens, или MAHLI, которая обеспечивает крупный план песчинок и текстур горных пород, подобно тому, как геолог использует портативное увеличительное стекло для детального изучения грунта.

Нас так часто спрашивают, как Curiosity делает селфи. Мы подумали, что лучший способ объяснить это — позволить самому марсоходу показать, как это происходит, — заключили руководители миссии.
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