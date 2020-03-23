В ОАЭ отменили все пассажирские авиарейсы

Власти Объединенных Арабских Эмиратов полностью запретили все пассажирские авиарейсы в страну и из нее на фоне пандемии COVID-19. Под действие запрета попали даже транзитные перелеты, сообщил Reuters со ссылкой на местное информационное агентство WAM.

По данным прессы, Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям и кризисам и Управление гражданской авиации ОАЭ ввели столь жесткие меры пока только на две недели.

Однако в сообщении отмечается, что решение, которое вступит в силу через 48 часов, может быть впоследствии пересмотрено в зависимости от ситуации с коронавирусом.

Тем временем власти США приняли решение о развертывании подразделений нацгвардии. Они должны помочь в борьбе с коронавирусом.