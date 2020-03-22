Ардзинба поздравил Бжанию с победой на президентских выборах Абхазии

Лидером на выборах президента Абхазии является оппозиционный политик Аслан Бжания. С победой его уже поздравил один из конкурентов — Адгур Ардзинба.

«Аслан Георгиевич, по предварительным данным, одержал победу. С чем я его и поздравляю», — цитирует ТАСС слова Ардзинбы.

Он подчеркнул, что все кандидаты «относились друг к другу с большим уважением» и обошлись без взаимных упреков и оскорблений. Кампания была очень спокойной.

«Аслан Георгиевич — опытный политик, я очень надеюсь, что те тезисы, которые у него заложены в программе, будут реализованы в жизни, а мы будем только помогать», — заявил Ардзинба, пообещав трудиться на благо страны и реализовать все идеи, предложенные во время предвыборной кампании .

«Мы будем стоять рядом, не будем никого ругать, будем помогать», — добавил Ардзинба.

Всего в повторном голосовании граждане Абхазии могли выбирать из трех кандидатов на пост президента. Соперниками оппозиционера Аслана Бжании являются бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба и бывший министр экономики Адгур Ардзинба.



В начале января под давлением протестующих ушел в отставку президент Абхазии Рауль Хаджимба. Итоги выборов президента были отменены. ЦИК назначил датой нового голосования 22 марта.