Стало известно о новом способе обмана водителей на дорогах

На российских трассах стали появляться очередные «ловушки» для автолюбителей, предупредил координатор движения «Синие ведерки», защитник прав автомобилистов Петр Шкуматов.

По его словам, недобросовестные бизнесмены придумали новый способ заработать на водителях.

«На дороге устанавливаются желтые знаки 40 километров в час, а обычный скоростной режим на этой трассе 80, — рассказал Шкуматов в беседе с URA.RU. — При этом никакого ремонта на дороге не ведется, и водители не видят причин сбрасывать скорость».

Он пояснил, что дорожные камеры на этом участке дороги заранее перенастраиваются, и в результате водители получают штрафы за якобы превышенную скорость.

Если еще год назад эта схема обмана водителей не имела широкого применения, сейчас на нее попадаются десятки тысяч водителей по всей России, утверждает автоэксперт.

Шкуматов также отмечает, что государство не зарабатывает на подобных схемах, однако позволяет наживаться подобным образом недобросовестным бизнесменам. «Деньги уходят к владельцам камер. А владеют ими частные компании, которые в рамках концессии и получают большую часть штрафа», — подытожил он.

Ранее на совещании рабочей группы с участием представителей Минюста, МВД и Минтранса были обсуждены предлагаемые ОНФ меры, которые позволят резко уменьшить число «ошибочных штрафов» на дорогах. В частности, речь идет об официальной аттестованной методике изучения данных дорожных камер и четких технических требованиях к комплексам фиксации нарушений дорожного движения.