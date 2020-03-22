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004185

В судах Москвы началось тестирование систем распознавания речи и лиц

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© Коллаж/Ридус

© Коллаж/Ридус

Системы распознавания речи и лиц уже начали тестировать в московских судах, сообщила председатель Мосгорсуда Ольга Егорова.

«Мы сейчас уже тестируем систему распознавания речи», — рассказала она в интервью «Российской газете», отметив, что в перспективе суды смогут использовать систему биометрических данных, чтобы устанавливать данные о личности по отпечаткам пальцев.

По ее словам, по последнему слову техники планируется оснастить еще 10 судов, которые должны быть построены в будущем.

Егорова добавила, что система распознавания лиц уже сейчас работает в Тверском и Мещанском судах. Благодаря этой технологии в прошлом году удалось задержать 6 человек, находившихся в розыске. «Они пришли просто послушать, так сказать, поддержать подсудимых, а их полиция задержала», — пояснила председатель Мосгорсуда в беседе с изданием.

Она также рассказала об участившихся случаях угроз судьям. Из-за этого в течение 2017−2018 годов было принято 6 мер государственной защиты, а в течение 2019 года уже 16 судей находились под государственной защитой.

Ранее «Ридус» писал о том, что в российских школах планируют внедрить систему распознавания лиц.

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