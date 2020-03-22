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Участки для многодетных семей в Кировской области превратили в помойку

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© ОНФ Кировской области

© ОНФ Кировской области

Несанкционированная свалка пищевых отходов обнаружена в селе Истобенск Кировской области на территории участков, выделенных для многодетных семей.

Как сообщает ФАН, на окраине села без каких-либо разрешительных документов складируются горы остатков переработки овощей, которые источают невыносимый запах.

Местные жители подозревают, что отходы доставляют с местного предприятия, которое занимается производством солено-квашеной продукции. Неоднократные жалобы на эту организацию так и остались без внимания.

© ОНФ Кировской области

© ОНФ Кировской области

По поводу сброса сточных вод предприятия в реку сельчане и активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обращались в региональное министерство охраны окружающей среды еще в прошлом году. Однако проведенная специалистами природоохранного центра в присутствии чиновников местной администрации проверка не зафиксировала сброса.

«На предприятии знали о приезде специалистов из Кирова еще за несколько дней до этого. Естественно, они перестали сливать сточные воды, поэтому никаких нарушений и не нашли», — рассказали жители изданию.

По новым фактам нарушения экологического законодательства активисты в очередной раз обратились в министерство охраны окружающей среды. «Расположенные здесь предприятия должны утилизировать свои отходы цивилизованным способом, заключив договор с региональным оператором», — заявил в беседе с ФАН член регионального штаба ОНФ Константин Шарапов.

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