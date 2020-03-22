Участки для многодетных семей в Кировской области превратили в помойку
- 22 марта 2020, 17:56
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Несанкционированная свалка пищевых отходов обнаружена в селе Истобенск Кировской области на территории участков, выделенных для многодетных семей.
Как сообщает ФАН, на окраине села без каких-либо разрешительных документов складируются горы остатков переработки овощей, которые источают невыносимый запах.
Местные жители подозревают, что отходы доставляют с местного предприятия, которое занимается производством солено-квашеной продукции. Неоднократные жалобы на эту организацию так и остались без внимания.
По поводу сброса сточных вод предприятия в реку сельчане и активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обращались в региональное министерство охраны окружающей среды еще в прошлом году. Однако проведенная специалистами природоохранного центра в присутствии чиновников местной администрации проверка не зафиксировала сброса.
«На предприятии знали о приезде специалистов из Кирова еще за несколько дней до этого. Естественно, они перестали сливать сточные воды, поэтому никаких нарушений и не нашли», — рассказали жители изданию.
По новым фактам нарушения экологического законодательства активисты в очередной раз обратились в министерство охраны окружающей среды. «Расположенные здесь предприятия должны утилизировать свои отходы цивилизованным способом, заключив договор с региональным оператором», — заявил в беседе с ФАН член регионального штаба ОНФ Константин Шарапов.
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