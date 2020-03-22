Названы преимущества российских тест-систем для диагностики коронавируса
- 22 марта 2020, 17:34
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Разработанные в России тест-системы для диагностики COVID-19 обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса, сообщает Роспотребнадзор.
По чувствительности и специфичности они не уступают мировым аналогам.
«Данные подтверждены как с использованием живого вируса при лабораторных испытаниях, так и при исследовании на клиническом материале», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
По данным агентства в России на наличие COVID-19 проверили уже более 163,5 тысячи человек.
На сегодняшний день в стране зарегистрировано 367 случаев коронавирусной инфекции, под наблюдением находятся более 52 тысяч пациентов.
Ранее «Ридус» писал о том, что Россия передала 13 странам тест-системы для диагностики коронавируса, разработанные в новосибирском государственном научном центре «Вектор». Именно российские тесты помогли выявить первые случаи заболевания в Армении, Белоруссии, Киргизии и Узбекистане
Также сообщалось, что до конца марта в столице будут запущены девять лабораторий общей мощностью около 10 тысяч тестов на коронавирус в день.
Войти через социальные сети: