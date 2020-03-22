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Названы преимущества российских тест-систем для диагностики коронавируса

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© Francois Mori / AP / TASS

© Francois Mori / AP / TASS

Разработанные в России тест-системы для диагностики COVID-19 обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса, сообщает Роспотребнадзор.

По чувствительности и специфичности они не уступают мировым аналогам.

«Данные подтверждены как с использованием живого вируса при лабораторных испытаниях, так и при исследовании на клиническом материале», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

По данным агентства в России на наличие COVID-19 проверили уже более 163,5 тысячи человек.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 367 случаев коронавирусной инфекции, под наблюдением находятся более 52 тысяч пациентов.

Ранее «Ридус» писал о том, что Россия передала 13 странам тест-системы для диагностики коронавируса, разработанные в новосибирском государственном научном центре «Вектор». Именно российские тесты помогли выявить первые случаи заболевания в Армении, Белоруссии, Киргизии и Узбекистане

Также сообщалось, что до конца марта в столице будут запущены девять лабораторий общей мощностью около 10 тысяч тестов на коронавирус в день.

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